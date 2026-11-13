В Ростове приступили к оценке ущерба от ночной атаки на жилые дома

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приступили к устранению последствий ночной атаки беспилотников, повредившей многоквартирные дома. В первую очередь коммунальные службы должны восстановить тепловой контур пострадавших квартир. Также в ближайшее время начнется поквартирный обход для оценки ущерба и оформления предусмотренных выплат. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.