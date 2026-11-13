В Ростове приступили к оценке ущерба от ночной атаки на жилые дома
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приступили к устранению последствий ночной атаки беспилотников, повредившей многоквартирные дома. В первую очередь коммунальные службы должны восстановить тепловой контур пострадавших квартир. Также в ближайшее время начнется поквартирный обход для оценки ущерба и оформления предусмотренных выплат. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По его словам, коммунальные службы уже приступили к уборке территории и ликвидации последствий атаки. Для приема заявлений от жителей организован пункт на базе лицея №71 по адресу: улица Таганрогская, 139/6, главный вход.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 13 ноября в результате атаки беспилотников в городе были повреждены пять многоквартирных домов, производственное помещение и три легковых автомобиля. Один человек получил ранения и был госпитализирован. Без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе.