Дагестан вновь пытается купить препарат от гепатита за 298 млн рублей

Число пациентов, уже состоящих на учете, значительно больше годового числа новых диагнозов. В той же публикации указано, что в 2024 году в регистре больных гепатитом B с дельта-агентом в Дагестане числились 427 человек. Это накопленный регистр, а не число заболевших за год. Научное исследование по материалам наблюдений в республике анализировало данные 371 пациента с хроническим гепатитом D за 2012–2023 годы. Эти цифры относятся к разным источникам и периодам, поэтому их нельзя складывать.