Дагестан вновь пытается купить препарат от гепатита за 298 млн рублей
Минздрав Дагестана повторно объявил закупку лекарства для пациентов с хроническим гепатитом D на 2027 год. Регион планирует потратить до 297,99 млн руб. на 126 тыс. мг булевиртида — по 2 365 руб. за миллиграмм. Заявки принимают до 20 ноября, итоги подведут 24 ноября. Извещение комитет по государственным закупкам республики разместил 13 ноября на площадке «Сбербанк-АСТ».
Предыдущий запрос котировок с теми же объемом и начальной ценой не состоялся. По окончании приема заявок комиссия получила одно предложение, но признала заявку не соответствующей требованиям. Закупку закрыли на основании пунктов 1 и 4 части 1 статьи 52 закона № 44-ФЗ. После этого регион выставил заказ повторно.
Гепатит D, или дельта-гепатит, развивается только у людей, зараженных вирусом гепатита B. Он может ускорять поражение печени и приводить к циррозу. До 2023 года в России случаи гепатита D учитывали вместе с гепатитом B, поэтому отдельная статистика по новым случаям была неполной. С 2023 года вирус гепатита D регистрируют отдельно.
По данным публикации Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за 2025 год, в 2023 году заболеваемость хроническим гепатитом D в Дагестане составила 1,06 случая на 100 тыс. жителей. Это примерно в 3,5 раза выше среднероссийского показателя — 0,3 случая на 100 тыс. В январе—июле 2024 года общероссийский показатель новых случаев составлял 0,22 на 100 тыс.; региональной цифры за этот период публикация не приводит.
Число пациентов, уже состоящих на учете, значительно больше годового числа новых диагнозов. В той же публикации указано, что в 2024 году в регистре больных гепатитом B с дельта-агентом в Дагестане числились 427 человек. Это накопленный регистр, а не число заболевших за год. Научное исследование по материалам наблюдений в республике анализировало данные 371 пациента с хроническим гепатитом D за 2012–2023 годы. Эти цифры относятся к разным источникам и периодам, поэтому их нельзя складывать.
Клинические рекомендации Минздрава России называют Дагестан эндемичной территорией: маркеры гепатита D выявляют, по приводимым в рекомендациях данным, до 15% пациентов с положительным HBsAg. В отдельной статье о лечении пациентов в республике сообщается о выявлении антител к вирусу D у 15% обследованных пациентов с гепатитом B. Это доля внутри группы с гепатитом B, а не среди всего населения Дагестана.
Булевиртид входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В документах новой закупки указана форма лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения, дозировка — 2 мг. Территориальная программа бесплатной медицинской помощи Дагестана также включает булевиртид в перечень препаратов для лечения вирусных гепатитов. Территориальная программа.
В закупке установили ограничение на поставку иностранных товаров и преимущество для российских товаров по правилам национального режима. Однако пока процедура не завершилась, ее начальная цена не означает, что лекарство закупят именно по 2 365 руб. за миллиграмм: итоговая стоимость станет известна после подведения результатов.