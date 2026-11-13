Экс-сотрудник Нижегородского института управления получил девять лет за взятки

Подсудимого признали виновным по п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Суд установил, что в 2019-2025 годах вместе с директором он получил почти 1,6 млн руб. взяток от абитуриентов и студентов за поступление в вуз, положительные оценки и фиктивные дипломы.