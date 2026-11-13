Публичное частное
Биеннале частных коллекций и новая роль собирателя
«По экспертным оценкам, в России уже сотни коллекционеров, которые системно работают с современным искусством. При этом публичными остаются не больше пяти процентов собраний. Тем заметнее становятся инициативы, которые выводят частные коллекции в открытое пространство и меняют роль собирателя», — отмечает искусствовед Ольга Распутина.
Коллекция может долго оставаться только домашней историей. Иногда желание увидеть свои работы в другом пространстве возникает у самого собирателя — не ради статуса, а чтобы понять, как они выглядят и работают вне привычного интерьера. Нередко инициатива исходит со стороны: в последние годы музеи, фонды и ярмарки все чаще выводят частные коллекции в публичное пространство. Собиратель оказывается не просто человеком, который покупает искусство, а полноправным участником арт-сообщества — тем, чей выбор становится публичным высказыванием. Что бы ни стало поводом, собрание перестает быть исключительно личным делом.
В 2025 году фонд «Новые коллекционеры» запустил самый заметный публичный формат последних лет — Биеннале частных коллекций. Больше сорока галерей и фондов в двенадцати городах одновременно показали частные собрания. Каждый участник представлял «своего» коллекционера. Получилось больше ста коллекций в публичном показе. Для многих собирателей это был первый выход с коллекцией из дома.
В рамках Биеннале появился проект «Обменник». Формат, в котором коллекционеры на время отдают друг другу работы из своих собраний, позволяя пожить с чужой вещью, посмотреть на свою коллекцию со стороны и понять, как устроены чужие собрания. Правила здесь почти отсутствуют — просто возможность на время взять чужую работу и лучше понять, как устроены собрания других.
Фонд также участвует в некоммерческой программе Cosmoscow с выставками частных коллекций. Второй год подряд он показывает там частные собрания. В 2025-м это была выставка избранных работ из коллекции Дениса и Милы Пак — молодого, быстро растущего собрания, которое собрали примерно за год. В 2026 году фонд поддержал специальный проект Зои Галеевой и показал избранные работы из ее собрания.
Похожие проекты делают и другие российские фонды — Ruarts, In artibus, Stella Art Foundation. Частные собрания они показывают регулярно, в рамках собственных программ. Музеи к таким форматам подходят осторожнее.
Институциональные музеи тоже обращаются к частным коллекциям. Кураторская идея может заключаться в показе одного художника или в объединении работ разных авторов вокруг общей темы. Случается, что в фондах музея не хватает ключевых произведений. Кураторы связываются с коллекционерами — напрямую или через галереи — и договариваются о временном предоставлении предметов искусства. Для музея это способ закрыть лакуну и показать материал полнее. Для коллекционера — возможность увидеть свою работу в институциональном контексте, в каталоге и в соседстве с музейными произведениями.
Платят ли в таких случаях коллекционеру? Почти никогда. Такие показы устроены как безвозмездный займ: музей берет на себя страховку, транспортировку и охрану, иногда расходы делят. Прямой платы за участие не бывает — ценность в другом: в репутации работы и самого собрания.
Показ не обязателен и не должен становиться целью. Работа, которая дома казалась точной, в другом контексте — среди чужих произведений и под чужим взглядом — может внезапно потерять голос или, напротив, зазвучать сильнее, чем казалось. Такой выход наружу редко меняет собрание сразу, но помогает яснее понять его собственный ритм.