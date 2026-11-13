T2 AdTech обеспечил брендам 16 млрд показов рекламы за год

T2 AdTech позволяет оперативно учитывать изменения в интересах аудитории: профиль пользователя обновляется не позднее чем через 300 секунд после совершения действия. Это помогает поддерживать актуальность данных, на основе которых рекламодатели настраивают кампании. Среди наиболее востребованных параметров таргетинга — возраст, интересы и образ жизни. Чаще всего рекламодатели нацеливают кампании на женщин 25–44 лет из Москвы и городов-миллионников, интересующихся семьей и детьми, путешествиями и праздниками. При этом растет востребованность таргетингов, учитывающих конкретные задачи потребителя в моменте, интересы и образ жизни.