Свыше 1 млрд рублей выделят на автоматизацию нового водовода в Анапе
Администрация Анапы объявила закупку на проведение работ по автоматизации строящегося водовода диаметром 900 мм, который протянется от очистных сооружений водозабора до площадки резервуаров чистой воды в поселке Верхнее Джемете. Информация о тендере опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Финансирование проекта стоимостью более 1 млрд рублей полностью обеспечит местный бюджет. Выделение средств разбито на два этапа: 295,1 млн рублей освоят в 2027 году; 770,3 млн рублей направят в 2028 году.
Исполнитель контракта должен завершить все работы до 20 июня 2028 года. В его задачи входит строительно-монтажный комплекс по обустройству систем автоматизации, электроснабжения и связи. При этом подрядчику предстоит синхронизировать свои действия с общим графиком возведения самого водовода.
О планах строительства этой магистрали стало известно еще в ноябре 2024 года — тогда проект оценивали в 6,12 млрд рублей со сроком сдачи в апреле 2028 года. Фактические строительные работы стартовали в июле 2026 года, а полное завершение объекта теперь намечено на март 2029 года.
Протяженность нового водовода составит 20 км. После запуска он увеличит пропускную способность городских сетей почти на 50 тыс. кубометров в сутки — до показателя в 146,5 тыс. кубометров. Магистраль обеспечит качественной питьевой водой аэропорт Анапы, поселок Витязево, хутор Нижняя Гостагайка, Капустин, воинскую часть в поселке Уташ и соседние населенные пункты.