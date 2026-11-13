Свыше 1 млрд рублей выделят на автоматизацию нового водовода в Анапе

О планах строительства этой магистрали стало известно еще в ноябре 2024 года — тогда проект оценивали в 6,12 млрд рублей со сроком сдачи в апреле 2028 года. Фактические строительные работы стартовали в июле 2026 года, а полное завершение объекта теперь намечено на март 2029 года.