Костин призвал банки работать как хороший официант в ресторане

«Мы должны как хороший официант в хорошем ресторане обслужить клиента быстро, хорошо и дорого»,— сказал господин Костин на конференции Банка России «Фокус на клиенте» (цитата по агентству «Прайм»). Глава ВТБ добавил, что сегодня любой клиент может получить качественные услуги по крайней мере в шести крупнейших банках. Это заставляет кредитные организации вкладываться в технологическое развитие и онлайн-сервисы, чтобы привлечь и удержать клиентов, особенно молодежь, привыкшую к цифровым решениям.