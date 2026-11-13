Костин призвал банки работать как хороший официант в ресторане
Глава ВТБ Андрей Костин призвал продолжать сокращение числа банков в стране. По его мнению, конкуренция в финансовом секторе становится все более жесткой, и, чтобы успешно работать, кредитным организациям необходимо быстро и качественно обслуживать клиентов.
«Мы должны как хороший официант в хорошем ресторане обслужить клиента быстро, хорошо и дорого»,— сказал господин Костин на конференции Банка России «Фокус на клиенте» (цитата по агентству «Прайм»). Глава ВТБ добавил, что сегодня любой клиент может получить качественные услуги по крайней мере в шести крупнейших банках. Это заставляет кредитные организации вкладываться в технологическое развитие и онлайн-сервисы, чтобы привлечь и удержать клиентов, особенно молодежь, привыкшую к цифровым решениям.
При этом, несмотря на рост цифровизации и внедрение искусственного интеллекта, важность человеческого фактора в банковском секторе остается ключевой, убежден Андрей Костин. «Нельзя быть успешным банкиром, если у тебя нет особого отношения, чуткости, понимания, человечности. Чего у искусственного интеллекта, надеюсь, не скоро появится»,— пояснил он.