Ростовский «Мастер-Трейд» взыскал с московской компании 18 млн рублей за топливо
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ростовского ООО «Мастер-Трейд» к московскому ООО «Энергия» о взыскании задолженности за поставленные нефтепродукты. С ответчика взыскано более 18,1 млн руб., включая основной долг, проценты и судебные расходы. Кроме того, на остаток задолженности продолжат начисляться проценты до полного погашения. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Как следует из решения суда, компании заключили договор поставки от 7 апреля 2026 года. «Мастер-Трейд» передал покупателю нефтепродукты на общую сумму 21,8 млн руб. Поставки в апреле подтверждены универсальными передаточными документами, подписанными электронной подписью директора «Энергии». По условиям договора покупатель должен был оплачивать каждую партию не позднее дня, следующего за выставлением счета.
В установленный срок товар полностью оплачен не был. Первоначально поставщик требовал взыскать 17,6 млн руб. долга, однако в ходе разбирательства ответчик частично погасил задолженность. После уточнения требований сумма основного долга составила 17,05 млн руб.
Суд также взыскал 659,5 тыс. руб. процентов за просрочку платежа за период с 17 апреля по 14 июля 2026 года и 407,4 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. На сумму основного долга будут начисляться проценты с 15 июля до дня фактической оплаты.
Ответчик просил отложить разбирательство, сославшись на переговоры о мирном урегулировании спора. Однако истец заявил, что договориться сторонам не удалось. Суд отказал в переносе заседания. Представитель «Энергии» в судебное заседание не явился, доказательств оплаты оставшейся суммы или возражений по существу требований компания не представила.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мастер-Трейд» зарегистрировано 21 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — оптовая торговля табачными изделиями. Учредитель — Дмитрий Егурнов, генеральный директор — Евгений Батраков. Уставный капитал — 300 млн руб. Выручка за 2025 год составила 10,25 млрд руб., чистая прибыль — 49,7 млн руб.
ООО «Энергия» зарегистрировано 16 декабря 2021 года в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Генеральный директор — Алексей Литвинов. Уставный капитал — 41,7 тыс. руб. Доля в размере 60% принадлежит самому обществу, оставшиеся 40% — Никите Цветкову. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.