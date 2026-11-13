Ростовский «Мастер-Трейд» взыскал с московской компании 18 млн рублей за топливо

Суд также взыскал 659,5 тыс. руб. процентов за просрочку платежа за период с 17 апреля по 14 июля 2026 года и 407,4 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. На сумму основного долга будут начисляться проценты с 15 июля до дня фактической оплаты.