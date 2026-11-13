Правительство внесло в Госдуму проект о регулировании движения беспилотных авто

Проект устанавливает, кто будет отвечать за ДТП: ответственность предлагается возложить на того, кто контролировал движение машины в момент причинения вреда. Если водителя не было либо установить его не удалось, отвечать будет владелец. Документ также определяет условия допуска беспилотников к движению, правила страхования и обязанности производителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки.