Правительство внесло в Госдуму проект о регулировании движения беспилотных авто
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, следует из электронной базы нижней палаты. Нормы должны охватить машины третьего, четвертого и пятого уровней автоматизации (чем выше уровень, тем меньше участия водителя.—"Ъ").
Проект устанавливает, кто будет отвечать за ДТП: ответственность предлагается возложить на того, кто контролировал движение машины в момент причинения вреда. Если водителя не было либо установить его не удалось, отвечать будет владелец. Документ также определяет условия допуска беспилотников к движению, правила страхования и обязанности производителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки.
В машинах четвертого и пятого уровней водитель сможет отсутствовать в салоне — наблюдать за движением будет оператор дистанционной поддержки. Беспилотники потребуется оборудовать «черным ящиком», аппаратурой ГЛОНАСС и защитой от постороннего вмешательства. Их предлагается допустить к пассажирским и грузовым перевозкам, включая работу в такси и на регулярных маршрутах.
С 2018 года беспилотный транспорт испытывают по правилам экспериментальных правовых режимов. Как поясняют авторы проекта, после завершения этих режимов закон позволит использовать такие машины на всех российских дорогах и трамвайных путях.