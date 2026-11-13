«Синергия» пообещала помочь следствию по делу проректора Ерофеева

Днем в университете прошли обыски, была изъята документация. Следственные действия проводились по уголовному делу в отношении проректора университета по региональному развитию Михаила Ерофеева. По информации «Ъ», его обвиняют в хищении почти 20 млн руб. при выполнении госконтракта, выделенного на создание онлайн-курса повышения квалификации.