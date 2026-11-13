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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

«Синергия» пообещала помочь следствию по делу проректора Ерофеева

«Синергия» продолжает работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе университета. Каких-либо обвинений сотрудникам вуза, за исключением проректора Михаила Ерофеева, предъявлено не было. Университет оказывает содействие следствию.
Днем в университете прошли обыски, была изъята документация. Следственные действия проводились по уголовному делу в отношении проректора университета по региональному развитию Михаила Ерофеева. По информации «Ъ», его обвиняют в хищении почти 20 млн руб. при выполнении госконтракта, выделенного на создание онлайн-курса повышения квалификации.
Михаил Ерофеев назвал уголовное преследование беспределом и отвергает претензии следствия, передает телеканал. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, суд избрал господину Ерофееву меру пресечения в виде домашнего ареста.
Высшее образование
Мошенничество и хищения
Российское образование