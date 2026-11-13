Состояние экс-советника Азарова после покушения оценили как критическое
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Сергей Заворотный, который в прошлом работал его пресс-секретарем, находится в критическом состоянии после покушения.
«К большому сожалению, состояние у него … достаточно критичное. Я не хочу подробно рассказывать это. Я просто сам сегодня потрясен. И для меня вот этот чудовищный террористический акт против мирного человека, талантливого журналиста прежде всего, он просто ужасает»,— сказал «Вестям» господин Азаров.
По данным Telegram-канала «112», 72-летний господин Заворотный впал в кому. Врачи проводят ему операцию. В результате покушения он получил осколочные ранения рук и спины, сильные травмы ног.
Сегодня утром в московском районе Чертаново подорвали автомобиль Toyota Fortuner. По данным «Ъ», к днищу автомобиля была прикреплена магнитная мина мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство, совершенное группой лиц (ч. 3, ст. 30, пункты «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК).