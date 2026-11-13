Состояние экс-советника Азарова после покушения оценили как критическое

Сегодня утром в московском районе Чертаново подорвали автомобиль Toyota Fortuner. По данным «Ъ», к днищу автомобиля была прикреплена магнитная мина мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство, совершенное группой лиц (ч. 3, ст. 30, пункты «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК).