Мосбиржа с 19 ноября начнет торги фьючерсами на сою и кукурузу

На Мосбирже с 2024 года доступны операции с фьючерсами на апельсиновый сок и кофе. С момента запуска сделки с этими инструментами заключили более 130 тыс. клиентов, уточнила управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева. По ее словам, с фьючерсами на какао каждый день заключают сделки на 13 млрд руб.