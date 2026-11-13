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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

Мосбиржа с 19 ноября начнет торги фьючерсами на сою и кукурузу

С 19 ноября на Московской бирже станут доступны торги расчетными фьючерсами на сою и кукурузу, сообщила пресс-служба площадки. Новые инструменты позволят инвесторам следить за мировыми ценами на масличные и зерновые культуры, а российские компании смогут «повысить эффективность управления ценовыми рисками».
Фьючерс на сою получит код SOYBEAN. Котировка — в долларах США за один бушель (британская единица измерения объема для сыпучих, вес одного бушеля — 25,4 кг.—"Ъ"). Объем лота — 100 бушелей. Гарантийное обеспечение (страховой взнос) составит 12% (12 тыс. руб.). Фьючерс на кукурузу будет торговаться под кодом CORN. Котировка и объем лота аналогичны контракту на сою. Гарантийное обеспечение — 8% (3 тыс. руб.).
На Мосбирже с 2024 года доступны операции с фьючерсами на апельсиновый сок и кофе. С момента запуска сделки с этими инструментами заключили более 130 тыс. клиентов, уточнила управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева. По ее словам, с фьючерсами на какао каждый день заключают сделки на 13 млрд руб.
Мосбиржа
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Инвестиции