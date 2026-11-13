В Ярославской области ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с

В Ярославле и Ярославской области в ночь на 14 ноября ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные, а также ветер с порывами 13–18 м/с. Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на данные Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.