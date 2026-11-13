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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с

В Ярославле и Ярославской области в ночь на 14 ноября ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные, а также ветер с порывами 13–18 м/с. Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на данные Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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В ведомстве предупредили о возможных обрывах линий электропередачи и связи, перебоях в работе коммунальных служб и транспорта. Из-за непогоды могут упасть деревья и рекламные конструкции, а в низинах возможны подтопления.
МЧС рекомендует держаться подальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям советуют по возможности отложить поездки, а на дороге — снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких торможений.

Авторы

  • Антон Голицын