Маурисио Почеттино назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Аргентинец Маурисио Почеттино стал главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба команды.
К своим обязанностям 54-летний специалист приступит 18 ноября. По данным журналиста Дэвида Орнштейна, контракт будет рассчитан до лета 2029 года. Почеттино сменил в должности англичанина Майкла Каррика, отправленного в отставку «в связи с неудовлетворительными результатами».
Последним местом работы аргентинца была сборная США. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира, где уступила бельгийцам. Как сообщал портал The Athletic, «Манчестер Юнайтед» выплатил Федерации футбола США около $10 млн в качестве отступных.
Ранее Маурисио Почеттино возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон», «Тоттенхем», с которым дошел до финала Лиги чемпионов, и «Челси», а также французский ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции.
После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета в Championship — второй по силе дивизион страны. Клуб одержал одну победу, потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.