Маурисио Почеттино назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»

После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета в Championship — второй по силе дивизион страны. Клуб одержал одну победу, потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.