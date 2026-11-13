В Ульяновске к лишению свободы приговорен совладелец «Фарос Агро» Михаил Киселев

По данным следствия, Михаил Киселев организовал схему по капремонту напорного коллектора насосной станции в Железнодорожном районе Ульяновска. В 2023 году вместе с двумя сообщниками из фирмы-партнера он поставил на объект задвижки китайского производства вместо предусмотренных проектом задвижек более высокого качества. При этом для сокрытия подмены была подделана документация на задвижки с указанием не соответствующих действительности сроков службы, а цена комплекта задвижек завышена на несколько десятков миллионов рублей. Как отмечает СУ СКР, в результате мошенничества бюджету Ульяновска нанесен ущерб 53 млн руб.