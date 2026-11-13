В Ульяновске к лишению свободы приговорен совладелец «Фарос Агро» Михаил Киселев
Ленинский районный суд Ульяновска признал совладельца компаний «Фарос», «Фарос Гигиена» и «Фарос Агро» Михаила Киселева виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщило региональное следственное управление СКР.
В компаниях «Фарос», «Фарос Гигиена» и «Фарос Агро» у Михаила Киселева контрольная доля (более 60%). У ООО «Фарос» «Фарос Агро» основной вид деятельности — производство электрических ламп и осветительного оборудования (светодиодные светильники), у «Фарос Гигиена» — производство медицинских материалов и изделий.
По данным следствия, Михаил Киселев организовал схему по капремонту напорного коллектора насосной станции в Железнодорожном районе Ульяновска. В 2023 году вместе с двумя сообщниками из фирмы-партнера он поставил на объект задвижки китайского производства вместо предусмотренных проектом задвижек более высокого качества. При этом для сокрытия подмены была подделана документация на задвижки с указанием не соответствующих действительности сроков службы, а цена комплекта задвижек завышена на несколько десятков миллионов рублей. Как отмечает СУ СКР, в результате мошенничества бюджету Ульяновска нанесен ущерб 53 млн руб.
Михаил Киселев вину не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. Два других обвиняемых по этому делу приговорены к трем и трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафами 500 тыс. руб. и 600 тыс. руб.
Изначально фигурантам было предъявлено обвинение также по факту сокрытия денежных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы), однако суд прекратил дело по этому обвинению по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи с истечением срока давности. По этой же причине один из фигурантов — третий сообщник Михаила Киселева — был освобожден от наказания.
В Ульяновской области Михаил Киселев известен как меценат, спонсировавший ульяновский футбольный клуб «Университет».