Поезда из Воркуты в Сочи и Новороссийск будут отправляться раньше
Расписание поездов из Воркуты в Адлер и Новороссийск изменится в ноябре из-за восстановления железнодорожного моста в Архангельской области. Оба состава будут отправляться на час раньше установленного времени. Об этом 13 ноября сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Поезд №309/310 Воркута — Адлер с 16 ноября будет отправляться в 11:00 мск вместо 12:05. Для поезда №311/312 Воркута — Новороссийск новое расписание начнет действовать с 17 ноября. Его отправление также перенесут с 12:05 на 11:00.
Изменения коснутся семи поездов дальнего следования. По информации ФПК, новое расписание позволит организовать более удобную пересадку с железнодорожного на автомобильный транспорт для перевозки пассажиров между станциями Виледь и Сольвычегодск.
Необходимость изменить график движения поездов возникла после происшествия на железной дороге в Архангельской области. 10 ноября в 05:10 мск на перегоне Черемуха — Виледь обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. В результате с рельсов сошли вагоны грузового состава.
После происшествия несколько пассажирских поездов дальнего следования задержали. Для перевозки пассажиров между станциями на участке организовали автобусное сообщение.