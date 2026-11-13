Поезда из Воркуты в Сочи и Новороссийск будут отправляться раньше

Расписание поездов из Воркуты в Адлер и Новороссийск изменится в ноябре из-за восстановления железнодорожного моста в Архангельской области. Оба состава будут отправляться на час раньше установленного времени. Об этом 13 ноября сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).