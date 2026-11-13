Во Франции арестовали особняк украинского миллиардера Жеваго

Особняк господина Жеваго арестовали по уголовному делу о растрате $113 млн банка «Финансы и кредит». Бизнесмена обвинили в хищении у обанкротившейся кредитной организации в 2019 году. Константин Жеваго свою вину отрицает. В 2021 году по просьбе Украины Интерпол объявил бизнесмена в розыск. В декабре 2022 года его задержали на французском горнолыжном курорте в Куршавеле. Суд Франции отказался выдавать предпринимателя Украине. Украинская сторона подала апелляцию, однако ее отклонили.