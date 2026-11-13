Во Франции арестовали особняк украинского миллиардера Жеваго
В Париже арестовали особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго стоимостью $40 млн. Арест произвели по запросу офиса генерального прокурора Украины, передает РБК.
Особняк господина Жеваго арестовали по уголовному делу о растрате $113 млн банка «Финансы и кредит». Бизнесмена обвинили в хищении у обанкротившейся кредитной организации в 2019 году. Константин Жеваго свою вину отрицает. В 2021 году по просьбе Украины Интерпол объявил бизнесмена в розыск. В декабре 2022 года его задержали на французском горнолыжном курорте в Куршавеле. Суд Франции отказался выдавать предпринимателя Украине. Украинская сторона подала апелляцию, однако ее отклонили.
Константин Жеваго внес залог €1 млн и вышел из-под стражи. Ему запрещено покидать материковую Францию. По данным Forbes, на ноябрь 2026 года, состояние украинского бизнесмена достигает $1 млрд.