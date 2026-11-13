Банк России повысил лимиты расходования наличных для МФО
Банк России с 14 ноября повышает лимит выдачи займов наличными для участников микрофинансового рынка. Это должно повысить доступность услуг для заемщиков, которые находятся в отдаленных регионах, считают в регуляторе.
Микрофинансовые организации теперь смогут выдавать клиентам до 100 тыс. руб. наличными из кассы по договору, ломбарды — до 200 тыс. руб. по договору с физлицом и до 100 тыс. руб. по договору с юрлицом. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы для МФО и ломбардов вырастет до 2 млн руб.
Лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов вырастет до 1 млн руб. по одному договору, а лимит на выдачу наличных в течение одного дня — до 4 млн руб.
В первом квартале прибыль МФО выросла на 38% — до 18 млрд руб. Около половины всей прибыли, отмечал ЦБ, пришлась на организации при банках и других финансовых группах. Значительная же часть независимых компаний работала с отрицательной или околонулевой рентабельностью, а медианный показатель рентабельности упал на 0,1%, до 2,2%.