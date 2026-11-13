Банк России повысил лимиты расходования наличных для МФО

Микрофинансовые организации теперь смогут выдавать клиентам до 100 тыс. руб. наличными из кассы по договору, ломбарды — до 200 тыс. руб. по договору с физлицом и до 100 тыс. руб. по договору с юрлицом. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы для МФО и ломбардов вырастет до 2 млн руб.