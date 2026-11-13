На Ставрополье главу сельхозкооператива обвиняют в хищении 10 млн рублей субсидии
Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Новоалександровского района, обвиняемого в мошенничестве при получении господдержки и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, председатель сельскохозяйственного кооператива незаконно получил из регионального бюджета субсидию на 10 млн руб.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, с января по май 2022 года руководитель кооператива подавал в министерство сельского хозяйства региона документы с недостоверными сведениями о расходах на приобретение оборудования для хранения, переработки, упаковки и транспортировки сельхозпродукции.
Для получения субсидии обвиняемый заключил со своим тестем фиктивный договор поставки техники и другого имущества для сельскохозяйственного производства. В результате, по оценке следствия, бюджету причинен ущерб на 10 млн руб.
Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Уголовное дело направлено в суд.