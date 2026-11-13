На Ставрополье главу сельхозкооператива обвиняют в хищении 10 млн рублей субсидии

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, с января по май 2022 года руководитель кооператива подавал в министерство сельского хозяйства региона документы с недостоверными сведениями о расходах на приобретение оборудования для хранения, переработки, упаковки и транспортировки сельхозпродукции.