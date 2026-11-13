В Оренбурге в суд направлено дело о гибели человека из-за нарушения требований промышленной безопасности
В суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего руководителя коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
По версии следствия, руководитель коммерческой организации, занимаясь строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, не обеспечил должного контроля за соблюдением технологии строительства подземного газопровода высокого давления в СНТ «Тюльпан» в Оренбурге. Подсудимый отклонился от проектного решения по укладке газопровода, не обеспечил предварительную и последующую засыпку траншеи песком, а также использовал трубы, не соответствующие нормативным требованиям.
Из-за этого 20 октября 2025 года произошло нарушение целостности изоляционного покрытия и повреждение подземного газопровода высокого давления вблизи дома на ул. Облепиховой. Из-за детонации газовоздушной смеси погиб человек и были повреждены три автомобиля и домовладения.
Причиненный потерпевшему ущерб превысил 5,3 млн руб. На имущество обвиняемого стоимостью свыше 7,4 млн руб. наложен арест.