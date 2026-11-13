В Оренбурге в суд направлено дело о гибели человека из-за нарушения требований промышленной безопасности

По версии следствия, руководитель коммерческой организации, занимаясь строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, не обеспечил должного контроля за соблюдением технологии строительства подземного газопровода высокого давления в СНТ «Тюльпан» в Оренбурге. Подсудимый отклонился от проектного решения по укладке газопровода, не обеспечил предварительную и последующую засыпку траншеи песком, а также использовал трубы, не соответствующие нормативным требованиям.