Ставропольское УФАС отменило итоги конкурса на ремонт школы за 145 млн рублей

УФАС выявило и второй дефект — в описании объекта закупки заказчик сослался на постановление правительства №1875 от 23 декабря 2024 года, регулирующее национальный режим при закупках. По оценке комиссии, эта ссылка не относилась к характеристикам работ и могла ограничить конкуренцию, поскольку участники должны понимать требования к объекту закупки из самого описания. В этой части комиссия также указала на нарушение закона №44-ФЗ.