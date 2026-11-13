Ставропольское УФАС отменило итоги конкурса на ремонт школы за 145 млн рублей
Ставропольское управление ФАС признало обоснованной жалобу ООО «Спецпромстрой» на конкурс по капитальному ремонту школы №5 в селе Подлесном Труновского округа. Начальная цена закупки составила 145,72 млн руб. Решение комиссия УФАС вынесла 6 ноября, в тот же день ведомство выдало предписание №291. Контракт заключить нельзя, пока заказчик и уполномоченный орган не исправят нарушения, следует из данных ЕИС Закупки.
Жалоба касалась расчета начальной цены. По выводу комиссии, заказчик определил сметную стоимость в 145,72 млн руб. без учета налога на добавленную стоимость, хотя применяемые правила требовали учитывать НДС. В решении указано, что при ставке 20% сумма налога на эту стоимость составляет 29,14 млн руб. Комиссия сочла, что НМЦК не отражала полную цену работ и заказчик нарушил требования к формированию цены контракта.
УФАС выявило и второй дефект — в описании объекта закупки заказчик сослался на постановление правительства №1875 от 23 декабря 2024 года, регулирующее национальный режим при закупках. По оценке комиссии, эта ссылка не относилась к характеристикам работ и могла ограничить конкуренцию, поскольку участники должны понимать требования к объекту закупки из самого описания. В этой части комиссия также указала на нарушение закона №44-ФЗ.
Предписание возвращает конкурс к этапу подачи заявок. Заказчик, комитет Ставропольского края по государственным закупкам и закупочная комиссия должны отменить протоколы от 5 ноября — подведения итогов и рассмотрения вторых частей заявок. После этого комитет и школа должны исправить извещение, разместить его заново в Единой информационной системе и назначить новый срок окончания подачи заявок. Этот срок должен наступить не ранее чем через 10 дней после публикации исправленного извещения.
Оператор электронной площадки должен вернуть поданные заявки и разблокировать средства, внесённые участниками в обеспечение заявок. После публикации нового извещения оператор обязан уведомить участников о новых сроках и возможности подать заявки заново. На исполнение предписания всем сторонам отвели 10 дней с момента его размещения на сайте госзакупок; подтверждение исполнения нужно направить в Ставропольское УФАС. До выполнения предписания заключить контракт нельзя.
Конкурс объявили 14 октября. За 145,72 млн руб. подрядчик должен капитально отремонтировать здание школы: заменить электропроводку, отопление, водоснабжение и канализацию, окна, полы и противопожарную сигнализацию, утеплить фасад. В спортзале предусмотрен новый пол из палубного бруса с разметкой. Завершить работы первоначально планировали к 15 августа 2027 года. Теперь сроки закупки сдвинутся: заказчику предстоит заново открыть приём заявок и провести оценку предложений.