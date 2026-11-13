Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в Карелии у границы с Финляндией
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло утром 13 ноября в Карелии, примерно в 49 км от поселка Пяозерский Лоухского района. Подземные толчки зафиксировали в 04:03. Об этом сообщает сервис Volcanodiscovery.
Землетрясение было слабым и практически не ощущалось. Определить глубину очага не удалось, однако, по предварительной оценке, она была небольшой.
Толчки почувствовали жители финского города Куусамо. Эпицентр находился менее чем в двух километрах от государственной границы, сообщает Yle со ссылкой на данные Института сейсмологии Финляндии.
По информации института, окрестности Куусамо статистически считаются наиболее сейсмически активной территорией страны. Землетрясения также происходят на побережье Ботнического залива и в долине реки Торнионйоки.