Пенсии летчиков-испытателей в Удмуртии превысили 200 тысяч рублей
Республика вошла в десятку регионов с самыми высокими выплатами этой категории
Удмуртия вошла в число десяти регионов России, где средний размер пенсий летчиков-испытателей составляет 200 тыс. руб. и более. По данным Социального фонда России на 1 октября, в республике, как и еще в семи субъектах, средняя выплата находится в диапазоне от 200 тыс. до 290 тыс. руб., сообщает РИА Новости.
Всего в России средняя пенсия летчиков-испытателей составила 176,7 тыс. руб. Самые высокие выплаты зафиксированы в Марий Эл — в среднем 1,085 млн руб. В Ставропольском крае показатель превысил 313,6 тыс. руб.
В июле 2026 года средняя пенсия летчиков-испытателей в Удмуртии составляла 266,9 тыс. руб., сообщал ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда. Тогда республика также входила в число регионов с выплатами выше 200 тыс. руб.