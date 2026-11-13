Пенсии летчиков-испытателей в Удмуртии превысили 200 тысяч рублей

В июле 2026 года средняя пенсия летчиков-испытателей в Удмуртии составляла 266,9 тыс. руб., сообщал ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда. Тогда республика также входила в число регионов с выплатами выше 200 тыс. руб.