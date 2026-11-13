В министерстве спорта Ярославской области сменился руководитель

Господин Аристов ранее был депутатом муниципального совета Рыбинска. 6 июля 2026 года совет досрочно прекратил его полномочия на внеочередном заседании. В том же месяце господин Аристов стал заместителем министра спорта области. Довыборы по округу №11 в Рыбинске назначены на 27 декабря.