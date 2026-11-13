В министерстве спорта Ярославской области сменился руководитель
Артем Аристов стал исполняющим обязанности министра спорта Ярославской области. В этом статусе он указан в справочнике ведомства на портале правительства региона.
Ранее обязанности министра исполняла Татьяна Трубинова. Как сообщал «Ъ-Ярославль», она приступила к ним в апреле 2025 года после ухода Дениса Салтыкова по собственному желанию. До этого госпожа Трубинова занимала пост замминистра.
Господин Аристов ранее был депутатом муниципального совета Рыбинска. 6 июля 2026 года совет досрочно прекратил его полномочия на внеочередном заседании. В том же месяце господин Аристов стал заместителем министра спорта области. Довыборы по округу №11 в Рыбинске назначены на 27 декабря.
Татьяна Трубинова больше не указана в числе руководителей министерства. По данным источника «Ъ-Ярославль», она перешла на другую работу.