Сайт «Черемухи» возобновил работу после кибератаки

Сайт был недоступен с начала ноября. В ночь с 1 на 2 ноября злоумышленники получили доступ к управляющим серверам Beget и запустили вредоносную программу для удаления данных. Провайдер отключил серверы и приступил к восстановлению инфраструктуры из резервных копий.