Сайт «Черемухи» возобновил работу после кибератаки
Сайт рыбинского интернет-издания «Черемуха» снова доступен после продолжительного перерыва, вызванного кибератакой на хостинг-провайдера Beget. Об этом сообщила редакция издания. Восстановление портала еще продолжается: читателей попросили сообщать о некорректном отображении страниц и других проблемах.
Сайт был недоступен с начала ноября. В ночь с 1 на 2 ноября злоумышленники получили доступ к управляющим серверам Beget и запустили вредоносную программу для удаления данных. Провайдер отключил серверы и приступил к восстановлению инфраструктуры из резервных копий.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за атаки также перестал работать сайт другого ярославского интернет-издания — «Сорока». На тот момент редакция рассчитывала восстановить его к 9 ноября. Уже утром 7 ноября портал вновь стал доступен.
По данным Beget на 10 ноября, компания начала массовое восстановление сайтов из резервных копий. К этому моменту было восстановлено 33 тыс. сайтов.