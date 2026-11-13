Предприятия АО «БЭСК» получили паспорта готовности к отопительному сезону

Дочерние предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» (системообразующая территориальная сетевая организация) - получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов. Документы, на основании приказа Минэнерго России от 9 ноября 2026 г., подтверждают готовность организаций обеспечивать надёжную работу электросетевого комплекса в период повышенных нагрузок.