Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

Предприятия АО «БЭСК» получили паспорта готовности к отопительному сезону

Дочерние предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» (системообразующая территориальная сетевая организация) - получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов. Документы, на основании приказа Минэнерго России от 9 ноября 2026 г., подтверждают готовность организаций обеспечивать надёжную работу электросетевого комплекса в период повышенных нагрузок.

ООО «Башкирэнерго»

Оба предприятия провели большой комплекс организационных и технических работ. В их числе выполнены плановые ремонты, проверена укомплектованность персонала и техники, подготовлен аварийный запас оборудования и многое другое.
Все проведенные мероприятия призваны обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Республики Башкортостан в условиях низких температур и сезонного роста энергопотребления.
ООО «Башкирэнерго» Реклама
«Новости бизнеса». Пресс-релизы. «Ъ-Уфа»
Башкирская электросетевая компания. Партнерский проект «Ъ-Уфа»