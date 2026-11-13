Предприятия АО «БЭСК» получили паспорта готовности к отопительному сезону
Дочерние предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» (системообразующая территориальная сетевая организация) - получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов. Документы, на основании приказа Минэнерго России от 9 ноября 2026 г., подтверждают готовность организаций обеспечивать надёжную работу электросетевого комплекса в период повышенных нагрузок.
Оба предприятия провели большой комплекс организационных и технических работ. В их числе выполнены плановые ремонты, проверена укомплектованность персонала и техники, подготовлен аварийный запас оборудования и многое другое.
Все проведенные мероприятия призваны обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Республики Башкортостан в условиях низких температур и сезонного роста энергопотребления.
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