В Черноземье 17 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +3°C
Во вторник, 17 ноября, жителей Черноземья ожидает прохладная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от -2°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит -2°C, днем поднимется до +3°C, вечером и ночью будет +1°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет -1°C, днем воздух прогреется до +3°C, вечером столбик термометра покажет +1°C, а ночью температура вновь опустится до -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается -2°C, днем будет до +2°C, вечером и ночью температура опустится до +1°C. Ветер до 7 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит -2°C, днем поднимется до +2°C, вечером будет 0°C, а ночью столбик термометра покажет -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается -2°C, днем — +2°C, вечером и ночью столбик термометра покажет +1°C. Ветер до 7 м/с.
В Тамбове утром будет -2°C, днем — +2°C, вечером — -1°C, а ночью столбик термометра вновь покажет -2°C. Ветер до 5 м/с.