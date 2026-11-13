Присяжные признали экс-замглавы кубанского МЧС виновным в организации покушений

Как установило следствие, в одном случае злоумышленники пытались убить потерпевшего, поджегши его автомобиль, в другом — ранили из травматического пистолета. Присяжные огласили вердикт в конце октября. 13 ноября стороны должны выступить в прениях, после чего суд приступит к подготовке приговора.