Присяжные признали экс-замглавы кубанского МЧС виновным в организации покушений
Коллегия присяжных заседателей признала бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко виновным в организации двух покушений на убийство. Вердикт вынесен в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону, где рассматривается уголовное дело. Об этом сообщил «Ъ-Ростов».
Вместе с Сергеем Симоненко виновным признан его предполагаемый пособник Джемо Мелько. Речь идет о двух эпизодах покушения на убийство, совершенных, по версии следствия, в отношении бывшего подчиненного экс-чиновника и его брата.
Как установило следствие, в одном случае злоумышленники пытались убить потерпевшего, поджегши его автомобиль, в другом — ранили из травматического пистолета. Присяжные огласили вердикт в конце октября. 13 ноября стороны должны выступить в прениях, после чего суд приступит к подготовке приговора.
Первоначально дело поступило в Краснодарский краевой суд. Однако Генпрокуратура добилась переноса разбирательства в другой регион, сославшись на обширные связи Сергея Симоненко среди высокопоставленных чиновников Краснодарского края и возможные сомнения в объективности местного суда.