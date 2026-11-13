Присяжные в Ростове признали экс-замначальника кубанского МЧС виновным в покушениях на убийство
Суд присяжных заседателей признал бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко виновным в организации двух покушений на убийство. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в Пролетарском районном суде Ростова, где проходило слушание дела.
«Присяжные вынесли вердикт в конце октября, сегодня стороны обвинения и защиты выступят в прениях»,— рассказали «Ъ-Ростов» в суде. После прений суд удалится в совещательную комнату для составления окончательного приговора.
Сергей Симоненко и его пособник Мелько Джемо признаны судом присяжных виновными в двух эпизодах покушения на убийство (ч.1 ст.30, ч.4 ст. 33 – п. «ж», «з» ч.2 ст.105; ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 33 – п. «ж», «з» ч.2 ст.105).
По версии следствия, Сергей Симоненко организовал покушения на бывшего подчиненного и его брата. В одном случае идет речь о поджоге автомобиля, во втором — о ранении из травматического пистолета.
Изначально материалы дела поступили в Краснодарский краевой суд, однако Генпрокуратура попросила перенести процесс в другой регион. Надзорное ведомство указало, что Сергей Симоненко имеет обширные связи среди высших должностных лиц Краснодарского края, и это может вызвать сомнения в объективности судов региона при рассмотрении дела.