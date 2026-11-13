Присяжные в Ростове признали экс-замначальника кубанского МЧС виновным в покушениях на убийство

Изначально материалы дела поступили в Краснодарский краевой суд, однако Генпрокуратура попросила перенести процесс в другой регион. Надзорное ведомство указало, что Сергей Симоненко имеет обширные связи среди высших должностных лиц Краснодарского края, и это может вызвать сомнения в объективности судов региона при рассмотрении дела.