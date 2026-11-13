Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти рабочего в Новочеркасске

По данным ведомства, в июне 2026 года погибший, работавший прорабом, проводил плановые электромонтажные работы в здании логистического узла. Во время работ он упал со второго этажа грузовой платформы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.