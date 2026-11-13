Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти рабочего в Новочеркасске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели рабочего в результате производственной травмы в Новочеркасске. Поводом стало обращение супруги погибшего, которая выразила несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
По данным ведомства, в июне 2026 года погибший, работавший прорабом, проводил плановые электромонтажные работы в здании логистического узла. Во время работ он упал со второго этажа грузовой платформы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.
Супруга погибшего пожаловалась на затянувшееся расследование. Уголовное дело находится в производстве следственного управления СКР по Ростовской области.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.