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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга

Мэр Оренбурга пообщается с жителями в прямом эфире 18 ноября

Альберт Юмадилов ответит на вопросы горожан на двух телеканалах
Глава Оренбурга Альберт Юмадилов 18 ноября в 18:00 выйдет в прямой эфир на телеканалах ОРТ и ОТР. Главной темой разговора станут ответы на вопросы жителей, включая планы развития города.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Сбор вопросов начался в пятницу, 13 ноября. Обращения от жителей принимают по телефону 8-800-200-57-00 и через чат-бот эфира в приложении Max.
Кроме того, до конца 2026 года состоится прямая линия с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Официальная дата эфира пока не озвучена. В 2025 году трансляция прошла 4 декабря.
Яна Вежлева