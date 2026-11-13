Мэр Оренбурга пообщается с жителями в прямом эфире 18 ноября
Альберт Юмадилов ответит на вопросы горожан на двух телеканалах
Глава Оренбурга Альберт Юмадилов 18 ноября в 18:00 выйдет в прямой эфир на телеканалах ОРТ и ОТР. Главной темой разговора станут ответы на вопросы жителей, включая планы развития города.
Сбор вопросов начался в пятницу, 13 ноября. Обращения от жителей принимают по телефону 8-800-200-57-00 и через чат-бот эфира в приложении Max.
Кроме того, до конца 2026 года состоится прямая линия с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Официальная дата эфира пока не озвучена. В 2025 году трансляция прошла 4 декабря.