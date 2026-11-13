В интересах человека и семьи
Эксперты обсудят, как более эффективно организовать поддержку людей с особенностями развития
Люди с психическими (ментальными) нарушениями от рождения и до старости в повседневной жизни во многом, а часто и полностью зависят не только от членов своей семьи, но и от структур органов здравоохранения, образования и социальной защиты. При этом согласовывать действия врачей, педагогов и социальных служб нередко приходится самим семьям.
25–26 февраля 2027 года в Общественной палате РФ в Москве пройдет VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Ценность каждого», на которой обсудят, как наладить совместную работу медицинских, образовательных, социальных служб и некоммерческих организаций в интересах людей с психическими нарушениями и их семей. Большое количество участников планирует приехать из Петербурга.
Президент Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская отмечает, что в России происходит сейчас много положительных изменений. Так, например, реформируются интернаты: они становятся более открытыми для волонтеров. Однако проблемы семей и сопровождаемого проживания остаются нерешенными.
«Тридцать лет назад дети в интернатах часто проводили целые дни в кроватях, практически без занятий. Сегодня они учатся, общаются с педагогами, участвуют в жизни учреждения. Но положение семей изменилось гораздо меньше. Родителям по-прежнему не хватает помощи на дому, а в качестве выхода им предлагают интернат. Есть и правовые препятствия. По нашим оценкам, 60–80% людей с инвалидностью в интернатах признаны недееспособными. Без опекуна они не могут самостоятельно решить вопрос о переезде. Такие конференции позволяют напрямую говорить об этих проблемах с представителями власти и специалистами, предлагать изменения законодательства и развивать сопровождаемое проживание. Ведь каждый человек должен иметь возможность жить вне интерната и получать необходимую помощь»,— подчеркивает Мария Островская.
За 30 лет работы «Перспективами» была создана развитая система помощи детям и взрослым с тяжелыми нарушениями развития, которые проживают как в интернатах, так и в семьях, поэтому в отношении распределения ответственности, привлечения дополнительных ресурсов и использования опыта общественных организаций при реализации социальных проектов эта организация имеет большой опыт.
«Мы хотим, чтобы результатом конференции стали конкретные решения, которые можно применять на практике. Сегодня семьям нередко приходится самим согласовывать действия врачей, педагогов и социальных служб. Эту работу должны взять на себя специалисты и ведомства. У нас уже есть успешный опыт некоторых регионов и организаций. Теперь необходимо, чтобы этот опыт тиражировался. Для такой трансформации системы нужны согласованные действия государства, профессионального сообщества и НКО. Именно этого мы хотим добиться»,— говорит Анна Битова, председатель правления ЦЛП «Особое детство» и Альянса «Ценность каждого».
По итогам прошлой конференции Альянс «Ценность каждого» подготовил предложения по совершенствованию помощи людям с особенностями развития. Рекомендации охватили оценку эффективности ранней поддержки детей, развитие сопровождаемого проживания, социальной занятости и трудоустройства людей с инвалидностью, расширение использования альтернативной и дополнительной коммуникации, повышение качества социальных услуг и усиление правовой поддержки семей. Масштаб этой конференции подтвердил высокий интерес к повестке: к онлайн-трансляции подключались участники из всех регионов России и 14 стран мира, число онлайн-регистраций превысило 14,5 тыс., а более 1100 человек приняли участие очно. На пике трансляции количество одновременных подключений достигало 5 тыс., а медиаохват составил более 3,5 млн.