В интересах человека и семьи

«Тридцать лет назад дети в интернатах часто проводили целые дни в кроватях, практически без занятий. Сегодня они учатся, общаются с педагогами, участвуют в жизни учреждения. Но положение семей изменилось гораздо меньше. Родителям по-прежнему не хватает помощи на дому, а в качестве выхода им предлагают интернат. Есть и правовые препятствия. По нашим оценкам, 60–80% людей с инвалидностью в интернатах признаны недееспособными. Без опекуна они не могут самостоятельно решить вопрос о переезде. Такие конференции позволяют напрямую говорить об этих проблемах с представителями власти и специалистами, предлагать изменения законодательства и развивать сопровождаемое проживание. Ведь каждый человек должен иметь возможность жить вне интерната и получать необходимую помощь»,— подчеркивает Мария Островская.