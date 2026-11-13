Сторонниками регулярного обучения являются 52% самарцев
Сторонниками регулярного обучения выступают 52% самарцев. 31% из них считают необходимым ежегодные курсы, 21% выступают за обучение несколько раз в год. 5% уверены, что в их сфере ничего не меняется, и обучение не нужно. Об этом сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.
Женщины чаще мужчин предпочитают постоянное обучение: 33% горожанок выбирают ежегодные курсы, 24% — несколько курсов в год. Среди мужчин соотношение составляет 29% и 18%.
Более молодые респонденты готовы учиться регулярно. Среди молодежи до 35 лет так считают 56%, в группе 35-45 лет — 51%, среди тех, кто старше 45 лет, — 49%. Молодые специалисты также чаще выбирают интенсивный режим — несколько курсов в год (26% против 16% среди старших).
Среди представителей распространенных профессий больше всего приверженцев постоянного обучения (ежегодно или раз в несколько месяцев) среди главных бухгалтеров (77%), бухгалтеров (69%), маркетологов, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам (по 65%), а также аналитиков (63%).