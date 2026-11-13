Сторонниками регулярного обучения являются 52% самарцев

Сторонниками регулярного обучения выступают 52% самарцев. 31% из них считают необходимым ежегодные курсы, 21% выступают за обучение несколько раз в год. 5% уверены, что в их сфере ничего не меняется, и обучение не нужно. Об этом сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.