США оповестили Израиль и арабские страны о скором возобновлении войны с Ираном
Центральное командование вооруженных сил США оповестило 12 ноября Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и армейских представителей стран Персидского залива о необходимости готовиться к возобновлению войны с Ираном. Уведомление пришло после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что переговорный процесс с Тегераном давно потерял смысл. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который в последние недели пытался открыть с Тегераном диалоговый канал, получил распоряжение прекратить все дипломатические усилия на иранском направлении.
Американские военные предупредили Израиль, что ему необходимо готовиться к возобновлению полномасштабной войны с Ираном. Об этом сообщила вечером 12 ноября израильская новостная корпорация Kan. По ее сведениям, такое же уведомление Центральное командование вооруженных сил (ВС) США направило военным стран Персидского залива. В ту же ночь американские силы совершили точечный воздушный обстрел телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на побережье Ормузского пролива, после чего иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.
Вечером 12 ноября Дональд Трамп дал понять, что не верит в дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном. В интервью Salem News Channel он заявил, что счел бы своим поражением, если бы к концу его второго президентского срока иранский политический режим устоял. Он выразил уверенность, что за последние полгода США удалось добиться успехов на поле боя. «Мы контролируем Персидский залив,— подчеркнул глава Белого дома.— Режим рушится… У них (иранцев.— “Ъ”) инфляция в 301%. Их экономика разрушена. Они не платят своим солдатам. Их армия уничтожена. Их флот уничтожен. Их военно-воздушные силы уничтожены».