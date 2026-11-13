США оповестили Израиль и арабские страны о скором возобновлении войны с Ираном

Вечером 12 ноября Дональд Трамп дал понять, что не верит в дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном. В интервью Salem News Channel он заявил, что счел бы своим поражением, если бы к концу его второго президентского срока иранский политический режим устоял. Он выразил уверенность, что за последние полгода США удалось добиться успехов на поле боя. «Мы контролируем Персидский залив,— подчеркнул глава Белого дома.— Режим рушится… У них (иранцев.— “Ъ”) инфляция в 301%. Их экономика разрушена. Они не платят своим солдатам. Их армия уничтожена. Их флот уничтожен. Их военно-воздушные силы уничтожены».