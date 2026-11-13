Шура, «Легенда о любви», «Салават Юлаев» и «Лучшее лето в жизни»

Комедия «Лучшее лето в жизни». После того как Савва и Аглая чуть не спалили квартиру, родители решают отправить брата и сестру подальше от городской жизни — в деревню к дедушке и бабушке. Никакого интернета, вместо развлечений — грядки, а у деда свои представления об идеальных каникулах. Худшее лето в жизни, решают дети. Они еще не знают, что совсем скоро окажутся в центре настоящего расследования, а Аглая впервые влюбится. И лето, от которого они не ждали ничего хорошего, неожиданно станет лучшим летом в их жизни. В ролях: Ева Смирнова, Илья Кондратенко, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков и другие. 12+