Шура, «Легенда о любви», «Салават Юлаев» и «Лучшее лето в жизни»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 14 по 20 ноября
В Уфе с 14 по 20 ноября пройдут концерты SEVAK, группы «7Б», «Звезд эстрады 80-х», «Мураками», Кубанского казачьего хора, Светы, Иделя Нургалина, Фирдуса Тямаева и Шуры. Театральная афиша включает спектакли «Цирк на поляне», «Легенда о любви», «Джек», «Айболит и Бармалей», «Гарнир по-французски» и «Необычная история в обычной деревне». Поклонников спорта ждут хоккейные матчи «Салават Юлаев» — «Адмирал» и «Салават Юлаев» — «Барыс», а также баскетбольный матч «Динамо» — «ЧБК». В кинотеатрах Уфы несколько кинопремьер: «Психопатка», «Лиля», «Лучшее лето в жизни», «Приключения пингвиненка», «Лес», «Инфлюенсер», «Девичник в спа» и «Безликие. Кошмар джунглей».
Концерты
14 ноября в «Огнях Уфы» выступит SEVAK — российско-армянский певец, композитор и автор песен, известный участием в «Евровидении-2018» и хитами на русском и армянском языках. 12+.
В Dom печати 14 ноября пройдет большой юбилейный концерт группы «7Б» с программой «Молодые ветра». История коллектива началась в марте 2001 года с работы над альбомом «Молодые ветра»: с тех пор группа выпустила множество хитов. 18+
15 ноября в Городском дворце культуры пройдет концерт «Звезды эстрады 80-х». В концерте примут участие Сергей Беликов — заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы» и группы «Аракс», Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс», Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х и Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича. Прозвучат легендарные хиты: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник», «Все, что в жизни есть у меня», «Мечта сбывается», «Я вспоминаю (Летящей походкой)», «Там, где клен шумит», «Белый теплоход и другие. 6+
15 ноября в ресторане «Максимилианс» выступит рок-группа «Мураками» с концертным туром «Невеста хочет в...» в поддержку нового альбома. Альбом «Невеста хочет домой» — первая полноформатная работа «Мураками» за последние три года, релиз которой состоялся в апреле. 18+
Государственный академический Кубанский казачий хор выйдет на сцену Городского дворца культуры 16 ноября. В этом году коллектив отмечает сразу два юбилея: свое 215-летие (является правопреемником Войскового певческого хора Кубанского казачьего войска), а также 65-летие профессиональной творческой деятельности художественного руководителя Виктора Захарченко. В честь этих дат хор подготовил новую программу, в которой прозвучат жемчужины казачьего фольклора, духовные песнопения и авторские произведения композитора Захарченко, ставшие классикой. 6+.
18 ноября в «Максимилиансе» состоится концерт певицы Светы. Публику ждут хиты, живая музыка и танцы от балета в фирменном шоу. Прозвучат абсолютно все хиты, среди которых «Дорога в аэропорт», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Ты не мой», «Хватит, довольно» и другие. 18+
19 ноября в ГКЗ «Башкортостан» выступит Идель Нургалин — талантливый артист, который не только филигранно владеет искусством музыки, но и создает неповторимую и праздничную атмосферу во время каждого своего выступления. 6+
19 и 20 ноября во Дворце молодежи выступит Фирдус Тямаев — заслуженный артист Республики Татарстан. Исполнитель песен на татарском языке представит свою новую программу «Мин хэм жуллэр буре» («Я и сумасшедший волк»). 12+
20 ноября на сцену «Огней Уфы» выйдет Шура — самый яркий и эпатажный артист на российской эстраде. Легенда 90-х приглашает на новую праздничную концертную программу: только живой звук и самые любимые хиты. 16+
Спектакли
15 ноября в Молодежном театре покажут спектакль «Цирк на поляне». Что только не происходит на полянках среди леса! Девочка Маша Лисичкина заплутала в чаще и повстречала Медведя-Потапыча и Волка-Серого. Какими бы страшными и суровыми ни казались незнакомцы, желания дружить и любить живут в сердце каждого из нас. Вместе они изучают этикет, учатся считать, поют и, главное, создают самый настоящий цирк. 0+
«Легенда о любви» прозвучит 16 ноября в Театре оперы и балета. Во дворце Мехменэ Бану царит глубокая скорбь — умирает ее юная сестра Ширин. Визирь и придворные в страхе, Мехменэ Бану в отчаянии. Неожиданно появившийся Незнакомец готов спасти принцессу, но для этого Мехменэ Бану должна пожертвовать своей красотой. Ради спасения жизни сестры и во имя любви к ней она принимает условие Незнакомца — и Ширин возвращается к жизни. 12+
17 ноября в Русском драматическом театре покажут лирическую комедию «Джек». Зима, падает снег, как всегда — то оттепель, то мороз... У симпатичных, милых хозяев потерялся любимый пудель Джек. По городу расклеены сотни объявлений, но результата нет, и тогда мать принимает весьма неожиданное решение. Ведь скоро Новый год — а это время, когда легче всего поверить, что иногда рядом с нами происходит что-то необыкновенное. 16+
17 ноября в Молодежном театре состоится мюзикл «Айболит и Бармалей». Кто же не любит с детства добрую сказку о замечательном докторе Айболите, главном герое произведения Корнея Чуковского, — это тот, кто сидит под деревом и лечит всех зверюшек. 0+.
«Гарнир по-французски» подадут 19 ноября в Молодежном театре. Вечер накануне выходных: муж, узнав, что жена собирается навестить любимую маму, решил воспользоваться ситуацией и пригласил домой любовницу. Но жена Жаклин, заподозрившая что-то неладное, остается, к тому же, по словам оправдывающегося мужа, к нему должен приехать близкий друг Роберт — любовник Жаклин. А тут еще выясняется, что у любовницы мужа день рождения, и он пригласил домой повариху приготовить праздничный ужин. 16+
20 ноября в Башдрамтеатре покажут комедию «Необычная история в обычной деревне». Действие спектакля происходит в обычной деревне, в которой живут обычные люди. Среди них — обычная старушка Шарифа и ее муж, причудливый старик Гиззат. Но вот в их доме поселяется девушка с обычным именем Йондоз. Гиззат влюбляется в нее и... приступает к воплощению в жизнь своей необычной мечты. 12+
Спорт
16 и 18 ноября уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на льду «Уфа Арены» встретится с «Адмиралом» (Владивосток) и «Барысом» (Казахстан). Команды поборются за очки в регулярном чемпионате КХЛ. 0+
19 ноября в спорткомплексе «Динамо» уфимский баскетбольный клуб «Динамо» сыграет с челябинским «ЧБК». 0+
Кино
Триллер «Психопатка». 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное. К несчастью для всех, эксцентричная Уинифред оказывается серийной убийцей — и она не остановится ни перед чем, чтобы стать частью семьи, хотят они того или нет. В ролях: Майка Монро, Томасин Маккензи, Рут Уилсон, Джейсон Айзекс, Иви Темплтон и другие. 18+
Драма «Лиля» — байопик о знаменитой возлюбленной Маяковского. 1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю — тоже сразу и навсегда. В ролях: Мария Смольникова, Андрей Максимов, Евгений Стычкин, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова, Алексей Герман мл., Андрей Смоляков, Иван Агапов, Михаил Крылов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елизавета Арзамасова и другие. 18+
Комедия «Лучшее лето в жизни». После того как Савва и Аглая чуть не спалили квартиру, родители решают отправить брата и сестру подальше от городской жизни — в деревню к дедушке и бабушке. Никакого интернета, вместо развлечений — грядки, а у деда свои представления об идеальных каникулах. Худшее лето в жизни, решают дети. Они еще не знают, что совсем скоро окажутся в центре настоящего расследования, а Аглая впервые влюбится. И лето, от которого они не ждали ничего хорошего, неожиданно станет лучшим летом в их жизни. В ролях: Ева Смирнова, Илья Кондратенко, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков и другие. 12+
Комедия «Приключения пингвиненка». Пингвиненка Кви переводят из Московского зоопарка в другой город, но по дороге случается авария, и малыш неожиданно оказывается один посреди огромного мегаполиса. Так начинается его невероятное путешествие домой, полное неожиданных встреч, курьезных ситуаций и настоящих приключений. В ролях: Наталья Медведева, Иван Охлобыстин, Дмитрий Маликов, Елена Воробей, Марк Богатырев и другие. 6+
Триллер «Лес». Две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой: лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем одна странная семья заезжает в заброшенный деревенский дом: чужакам здесь не рады, ведь раньше они жили в лесу. В ролях: Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина и Екатерина Васильева. 18+
Триллер «Инфлюенсер». Мегапопулярную американскую блогершу приглашают для создания документального фильма в Европу. Роскошные отели, съемки для модных брендов, репортажи из лучших ресторанов и СПА — все, о чем могла мечтать 25-летняя звезда соцсетей. Идеальное путешествие внезапно оборачивается катастрофой, когда от некоего сталкера приходит требование остановить вещание. Когда становится понятно, что преследователь следит буквально за каждым ее шагом, девушка решает провести свое расследование, вот только смена правил в этой игре может оказаться еще более опасной. В ролях: Кьяра Кинг, Джемма Карлсен, Эос Карлссон, Александр Виллауме, Майк Нибро, Ронья Хауге Шируп, Лука Сторм и Джазмин Саммер. 18+
Комедия «Девичник в спа». Три лучшие подруги Джейн, Коко и Софи решают снять стресс на спа-курорте, но все идет не по плану, когда к поездке присоединяется их «лучшая подруга» Мел — и долгожданный отдых становится чуть более экстремальным, чем они ожидали. В ролях: Лесли Манн, Айла Фишер, Мишель Бюто, Анна Фэрис, Ясмин Кассим, Стивен Хантер, Кейт Листер, Дэмиэн Уолш-Хоулинг, Питер Турнвальд, Тим Эпплтон и другие. 18+.
Ужасы «Безликие. Кошмар джунглей». Команда популярных блогеров, исследующих паранормальные места, находит в джунглях обитель древнего зла — ритуальную поляну с масками, похожими на человеческие лица. Единственное, что отделяет их от неминуемой гибели, — это Хелен, девушка-медиум, которая слышит тех, кто уже погиб. В ролях: Райан Бертрош, Белла Мраз, Джеймс Престон и другие. 18+