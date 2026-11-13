Аграрии Ставрополья получили 634 млн рублей страховых выплат в 2026 году

«Рынок находился под действием ряда факторов, оказывающих скорее негативное влияние непосредственно на само агропроизводство. Нестабильность в части каналов сбыта, цен на продукцию и на ГСМ сказывались в том числе на решениях аграриев по страхованию и продолжат сказываться до конца года в ходе осенней договорной кампании. Однако, несмотря на эти факторы, застрахованная площадь под урожай 2026 года в РФ практически не снизилась против прошлого года — 15,2 млн га против 15,3 млн га под урожай 2025 года»,— прокомментировал Корней Биждов.