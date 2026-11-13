Аграрии Ставрополья получили 634 млн рублей страховых выплат в 2026 году
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По итогам девяти месяцев 2026 года аграрии Ставропольского края получили 634 млн руб. выплат по агрострахованию с господдержкой. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
По размеру полученных выплат по агрострахованию с господдержкой Ставрополье занимает третью строчку в России, уступая Ростовской области (2,7 млрд руб.) и Краснодарскому краю (781 млн руб.).
«В этом году главные события, которые реализовались в ЮФО и СКФО, — градобитие, сильные ливни, переувлажнение. В 2026 году серьезные убытки в АПК Юга понес сектор животноводства, в том числе это отразилось на страховых выплатах: к 1 октября около 300 млн руб. получили животноводы за гибель поголовья от опасных болезней животных и стихийных бедствий по страховым случаям, которые произошли за первые девять месяцев 2026 года»,— рассказал господин Биждов.
По его словам, ЮФО и СКФО очень серьезно пострадали от засухи, заморозков и других опасных явлений — прежде всего градобития — в 2024-2025 годах. В Ростовской области, напоминает Корней Биждов, режим ЧС был объявлен за два года четыре раза по заморозкам и засухе.
По данным НСА, по убыткам, понесенным в 2024-2026 годах, аграрии ЮФО и СКФО получили возмещение потерь по договорам агрострахования с господдержкой на сумму 14,1 млрд руб. Основными получателями страховых выплат стали аграрии Ростовской области (6,1 млрд руб.) и Краснодарского края (4,3 млрд руб.).
В целом, по данным НСА, Ставропольский край находится на втором месте в России по площади застрахованных сельскохозяйственных земель под урожай 2026 года — 1 млн 129 тыс. га. Под урожай 2025 года в регионе было застраховано 1 млн 055 тыс. га, под урожай 2024 года — 1 млн 005 тыс. га.
Ростовская область — лидер РФ по застрахованным площадям под урожай 2026 года. На Дону было застраховано 1 млн 467 тыс. га (под урожай 2025 года — 1 млн 166 тыс. га, под урожай 2024 года — 1 млн 094 тыс. га). Краснодарский край находится на третьем месте. Соответственно, 1 млн 088 тыс. га было застраховано на Кубани в 2026 году, 1 млн 126 тыс. га — под урожай 2025 года и 987 тыс. га — в 2024-м.
«Рынок находился под действием ряда факторов, оказывающих скорее негативное влияние непосредственно на само агропроизводство. Нестабильность в части каналов сбыта, цен на продукцию и на ГСМ сказывались в том числе на решениях аграриев по страхованию и продолжат сказываться до конца года в ходе осенней договорной кампании. Однако, несмотря на эти факторы, застрахованная площадь под урожай 2026 года в РФ практически не снизилась против прошлого года — 15,2 млн га против 15,3 млн га под урожай 2025 года»,— прокомментировал Корней Биждов.