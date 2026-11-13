Число новогодних гостиничных бронирований на Кубани сократилось более чем на 22%

По данным Travelline, количество заказов на новогодний период в Краснодарском крае снизилось на 22,8% год к году. В Калининградской области падение составило 18%, в Подмосковье — 10,7%. В «Алеане» оценивают общее сокращение спроса на размещение в России на новогодние праздники в 11%. В компании связывают его прежде всего со снижением интереса к отдыху на юге страны, в том числе в Краснодарском крае и Крыму.