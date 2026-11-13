Число новогодних гостиничных бронирований на Кубани сократилось более чем на 22%
Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на новогодние каникулы с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года достигла 14,9 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг. По данным платформы Travelline, к середине ноября показатель вырос на 6,1% год к году. При этом общее число гостиничных бронирований на праздничный период сократилось на 13%, а наиболее заметное снижение спроса среди популярных направлений зафиксировано в Краснодарском крае, пишет «Ъ».
В Bronevik.com сообщили о росте средней стоимости размещения на 3%, до 8,1 тыс. руб. за ночь для объектов всех типов. По оценке туроператора «Алеан», средний чек на проживание в российских отелях в период предстоящих праздников составляет 70 тыс. руб., что на 12,5% больше, чем годом ранее.
Среди 15 наиболее востребованных направлений сильнее всего подорожало размещение в Подмосковье: средняя стоимость проданной ночи увеличилась на 17,2%, до 27 тыс. руб. При этом регион оказался в числе территорий с наиболее заметным сокращением бронирований.
По данным Travelline, количество заказов на новогодний период в Краснодарском крае снизилось на 22,8% год к году. В Калининградской области падение составило 18%, в Подмосковье — 10,7%. В «Алеане» оценивают общее сокращение спроса на размещение в России на новогодние праздники в 11%. В компании связывают его прежде всего со снижением интереса к отдыху на юге страны, в том числе в Краснодарском крае и Крыму.
Одновременно растет доля зарубежных направлений. По данным «Островка», на внутренние поездки пока приходится 76% бронирований на новогодние праздники против 79% годом ранее. Доля зарубежных объектов размещения увеличилась с 21 до 24%.
В Cosmos Hotel Group прогнозная загрузка отелей сети с 31 декабря по 10 января составляет около 70%, что сопоставимо с прошлогодним уровнем. Президент компании Александр Биба ожидает, что основной объем бронирований придется на декабрь, отметив сокращение глубины продаж.
В Azimut Hotels сообщили, что совокупные продажи в целом остались на уровне прошлого года, однако динамика различается в зависимости от региона. Наиболее заметное снижение спроса наблюдается на южных направлениях, в частности в Геленджике, Сочи и Анапе.