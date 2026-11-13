Министр торговли и услуг Башкирии отправился в Афганистан
Башкирия ищет выход на рынки Исламского Эмирата
Министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин возглавил региональную группу правительственной делегации в Афганистан. Официальную делегацию возглавляет вице-премьер России Алексей Оверчук.
Вместе с господином Климиным в Исламский Эмират отправились представители ООО «Башкирский завод кормовой продукции», ООО «Новые промышленные технологии», сельскохозяйственного кооператива имени Салавата, ООО «Самирель» и АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод».
В Кабуле господин Климин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым, а также с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. Стороны обсудили торговое сотрудничество и возможности выхода на афганский рынок. Рассматривается возможность поставок из Башкирии в Афганистан промышленной техники, халяльных колбасных изделий и кормов для племенных животных, отмечает пресс-служба правительства Башкирии.