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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Башкортостан

Министр торговли и услуг Башкирии отправился в Афганистан

Башкирия ищет выход на рынки Исламского Эмирата
Министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин возглавил региональную группу правительственной делегации в Афганистан. Официальную делегацию возглавляет вице-премьер России Алексей Оверчук.
Глава минторгуслуг Башкирии Константин Климин встретился с министром промышленности и торговли Афганистана

Глава минторгуслуг Башкирии Константин Климин встретился с министром промышленности и торговли Афганистана

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Вместе с господином Климиным в Исламский Эмират отправились представители ООО «Башкирский завод кормовой продукции», ООО «Новые промышленные технологии», сельскохозяйственного кооператива имени Салавата, ООО «Самирель» и АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод».
В Кабуле господин Климин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым, а также с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. Стороны обсудили торговое сотрудничество и возможности выхода на афганский рынок. Рассматривается возможность поставок из Башкирии в Афганистан промышленной техники, халяльных колбасных изделий и кормов для племенных животных, отмечает пресс-служба правительства Башкирии.

Авторы

  • Идэль Гумеров