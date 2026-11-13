Министр торговли и услуг Башкирии отправился в Афганистан

В Кабуле господин Климин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым, а также с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. Стороны обсудили торговое сотрудничество и возможности выхода на афганский рынок. Рассматривается возможность поставок из Башкирии в Афганистан промышленной техники, халяльных колбасных изделий и кормов для племенных животных, отмечает пресс-служба правительства Башкирии.