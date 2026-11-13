На имущество ростовской «Новой Земли» за 106,6 млн рублей не нашли покупателей

Самым дорогим объектом был имущественный комплекс на улице Заводской в Константиновске с начальной ценой 92,97 млн руб. В него вошли 11 нежилых зданий общей площадью около 11 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 3,45 га. Участок предназначен для размещения производственной базы, договор аренды действует до сентября 2060 года.