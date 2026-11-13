На имущество ростовской «Новой Земли» за 106,6 млн рублей не нашли покупателей
Повторные торги по продаже имущества обанкротившегося ООО «Новая Земля» не состоялись из-за отсутствия заявок. На аукцион выставляли 18 лотов общей начальной стоимостью около 106,6 млн руб. Среди них — производственная база в Константиновске, инженерные сооружения в Семикаракорском районе и оборудование для переработки и упаковки овощей. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.
Как следует из сообщения конкурсного управляющего Александра Леонтьева, торги прошли 13 ноября на электронной площадке «МЭТС». Все 18 лотов признаны несостоявшимися: желающих принять участие в аукционе не нашлось.
Самым дорогим объектом был имущественный комплекс на улице Заводской в Константиновске с начальной ценой 92,97 млн руб. В него вошли 11 нежилых зданий общей площадью около 11 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 3,45 га. Участок предназначен для размещения производственной базы, договор аренды действует до сентября 2060 года.
Еще один крупный лот стоимостью 8,1 млн руб. включал полиэтиленовые водоводы, насосную станцию и песчано-гравийную фильтровальную станцию в Семикаракорском районе. Остальные 16 лотов представляли собой оборудование, в том числе машины для очистки и сортировки овощей, линии сушки, вакуумной упаковки и фасовки, транспортеры, промышленную мясорубку и шинковку для капусты.
Решение о признании компании банкротом и открытии конкурсного производства Арбитражный суд Ростовской области вынес 22 января 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая Земля» зарегистрировано 10 апреля 2018 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Учредитель — Сергей Евтухов (100%). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 742,2 млн руб., чистая прибыль — 186,7 млн руб.