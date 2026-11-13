«Вейкпарк» намерен расширить проект на Мещерском озере за 120 млн рублей
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ООО «Вейкпарк» на новый участок под спортивно-рекреационный кластер на берегу Мещерского озера в Нижнем Новгороде. В проект компания намерена вложить 120 млн руб.
Заявитель попросил в аренду участок площадью 3,2 тыс. кв. м в районе футбольного поля на улице Карла Маркса, 23. Детали проекта пока неизвестны. Директор компании Антон Михайлов в разговоре с «Ъ-Приволжье» раскрывать их не стал, сославшись на отсутствие полномочий.
Как писал «Ъ-Приволжье», вейкпарк на Мещерском озере работает около пяти лет. При этом на площадку претендовал и другой инвестор — ООО «Ладья 52» из Марий Эл. Он несколько лет судился с нижегородским минэкологии из-за отказа в предоставлении акватории в пользу «Вейкпарка».
В 2023 году суд расторг договор министерства с нижегородским инвестором, но позднее с ООО «Вейкпарк» заключили новый договор водопользования.