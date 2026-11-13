«Вейкпарк» намерен расширить проект на Мещерском озере за 120 млн рублей

Заявитель попросил в аренду участок площадью 3,2 тыс. кв. м в районе футбольного поля на улице Карла Маркса, 23. Детали проекта пока неизвестны. Директор компании Антон Михайлов в разговоре с «Ъ-Приволжье» раскрывать их не стал, сославшись на отсутствие полномочий.