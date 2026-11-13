Путин принял в Кремле главу Росимущества

Кроме того, по словам Вадима Яковенко, Росимущество продолжает наполнять Федеральный реестр имущества: сейчас в него внесено уже 4,2 млн объектов. «Мы стараемся, конечно же, большую часть этих объектов вовлекать в хозяйственный оборот, находить им хозяина, собственника, чтобы объекты просто так не простаивали»,— добавил он.