Путин принял в Кремле главу Росимущества
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Вадимом Яковенко. Стенограмму встречи публикует пресс-служба Кремля.
Вначале господин Яковенко отчитался о растущих доходах бюджета от приватизации и продажи федерального имущества. Наиболее крупными продажами за этот год он назвал сделки с золотодобывающей компанией «Южуралзолото», аэропортом «Домодедово» и инвестиционной компанией Raven Russia.
Кроме того, по словам Вадима Яковенко, Росимущество продолжает наполнять Федеральный реестр имущества: сейчас в него внесено уже 4,2 млн объектов. «Мы стараемся, конечно же, большую часть этих объектов вовлекать в хозяйственный оборот, находить им хозяина, собственника, чтобы объекты просто так не простаивали»,— добавил он.
За первые шесть месяцев 2026 года Росимущество перечислило в российский бюджет 307 млрд руб. от управления госимуществом. К концу года ведомство планирует собрать около 600 млрд руб. от продажи имущества и поступающих дивидендов.