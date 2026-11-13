Стоимость ТРЦ «Гранд-сити» в Благовещенске снизилась до 153 млн рублей
Обанкротившееся ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ) предпримет вторую попытку продать торгово-развлекательный центр «Гранд-сити», находящийся в Благовещенске. Первые торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре организатор торгов — АО «Сбербанк-АСТ» — анонсировало аукцион с начальной ценой 170 млн руб. Теперь начальная цена лота со зданием и двумя участками площадью около 9,7 тыс. кв. м составляет 153 млн руб. В публикации о торгах отмечается, что имущество находится в залоге у Всероссийского банка развития регионов.
Новые торги состоятся 23 декабря.