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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Башкортостан

Стоимость ТРЦ «Гранд-сити» в Благовещенске снизилась до 153 млн рублей

Обанкротившееся ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ) предпримет вторую попытку продать торгово-развлекательный центр «Гранд-сити», находящийся в Благовещенске. Первые торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре организатор торгов — АО «Сбербанк-АСТ» — анонсировало аукцион с начальной ценой 170 млн руб. Теперь начальная цена лота со зданием и двумя участками площадью около 9,7 тыс. кв. м составляет 153 млн руб. В публикации о торгах отмечается, что имущество находится в залоге у Всероссийского банка развития регионов.
Новые торги состоятся 23 декабря.

Авторы

  • Идэль Гумеров