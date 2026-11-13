Очередные многоквартирные самострои снесли в Сочи
В Сочи демонтировали очередные объекты самовольного строительства. Работы прошли на улице Армянской в селе Барановка Хостинского района под контролем представителей специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю №2 и районной администрации, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Как сообщили в администрации, во время проверок на участке выявили строения с признаками многоквартирных домов, возведенные без необходимых разрешений и согласований. Администрация города обратилась в суд с требованием об их сносе. Хостинский районный суд признал объекты самовольными постройками и обязал ответчика демонтировать их за свой счет в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.
Власти Сочи продолжают мониторинг территории города для выявления нарушений градостроительного и земельного законодательства. С начала 2026 года суды вынесли 145 решений о сносе самовольных построек. Перечень таких объектов опубликован на сайте городской администрации.