Очередные многоквартирные самострои снесли в Сочи

Как сообщили в администрации, во время проверок на участке выявили строения с признаками многоквартирных домов, возведенные без необходимых разрешений и согласований. Администрация города обратилась в суд с требованием об их сносе. Хостинский районный суд признал объекты самовольными постройками и обязал ответчика демонтировать их за свой счет в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.