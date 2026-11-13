Власти Сочи упростили порядок приватизации служебных квартир медработниками

В администрации города рассчитывают, что новая норма станет дополнительной мерой поддержки медицинских кадров и поможет привлекать специалистов в Сочи и закреплять их в местной системе здравоохранения. Для приватизации жилья медикам по-прежнему необходимо иметь не менее десяти лет стажа работы в учреждениях здравоохранения города.