Власти Сочи упростили порядок приватизации служебных квартир медработниками
В Сочи упростили порядок приватизации служебных квартир медицинскими работниками. При определении необходимого десятилетнего стажа теперь будут учитывать все периоды работы специалистов в учреждениях здравоохранения города — как муниципальных, так и государственных, подведомственных Краснодарскому краю, сообщил глава города Андрей Прошунин.
Изменения призваны устранить ограничения, возникшие после перехода ряда медицинских учреждений из муниципального в краевое подчинение. Ранее этот переход мог повлиять на возможность учета стажа, необходимого для оформления занимаемого служебного жилья в собственность.
В администрации города рассчитывают, что новая норма станет дополнительной мерой поддержки медицинских кадров и поможет привлекать специалистов в Сочи и закреплять их в местной системе здравоохранения. Для приватизации жилья медикам по-прежнему необходимо иметь не менее десяти лет стажа работы в учреждениях здравоохранения города.