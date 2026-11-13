В Анапе за 2026 год отремонтировали 240 тысяч «квадратов» грунтовых дорог

В частности, в городе опробовали укрепление покрытия с помощью асфальтогранулята. Материал укладывали, уплотняли и проливали битумной эмульсией. По оценке администрации, технология показала положительный результат, однако ее применение возможно только при наличии твердого основания. На участках, где таких условий не было, использовали щебень. Он позволяет укрепить основание дороги и в дальнейшем при необходимости перейти к укладке асфальтогранулята.