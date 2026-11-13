В Анапе за 2026 год отремонтировали 240 тысяч «квадратов» грунтовых дорог
В Анапе в 2026 году отремонтировали 240 тыс. кв. м дорог с грунтовым и щебеночным покрытием. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года, когда работы провели на 111 тыс. кв. м. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова, подводя промежуточные итоги дорожного ремонта.
По словам госпожи Масловой, после ее вступления в должность большинство обращений жителей касалось неудовлетворительного состояния дорог. Для определения приоритетов власти провели инвентаризацию сельской улично-дорожной сети и составили перечень улиц, требующих первоочередного ремонта. В него включили дороги вблизи школ, детских садов и других социальных объектов, а также наиболее загруженные участки, важные для транспортной доступности.
Основной объем работ пришелся на дороги с грунтовым и щебеночным покрытием. Дорожники проводили грейдирование, отсыпали улицы щебнем и обустраивали водоотводные кюветы. При выборе технологии учитывали состояние каждой улицы и обращения жителей.
В частности, в городе опробовали укрепление покрытия с помощью асфальтогранулята. Материал укладывали, уплотняли и проливали битумной эмульсией. По оценке администрации, технология показала положительный результат, однако ее применение возможно только при наличии твердого основания. На участках, где таких условий не было, использовали щебень. Он позволяет укрепить основание дороги и в дальнейшем при необходимости перейти к укладке асфальтогранулята.
Работы на улицах из первоочередного перечня близятся к завершению. В 2027 году администрация намерена сформировать новый список сельских дорог для ремонта. Власти планируют постепенно охватить все населенные пункты, учитывая состояние уличной сети и обращения жителей.