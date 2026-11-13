В Самарской области спрос на операторов котельных вырос на 29% с началом отопительного сезона
За месяц число вакансий в этом направлении выросло на 29%
В начале ноября работодатели Самарской области разместили более 20 тыс. вакансий. Об этом сообщают аналитики hh.ru.
Наибольший прирост за месяц специалисты зафиксировали в сегменте операторов производственных линий и котельных: количество предложений увеличилось на 29%, до 0,4 тыс. вакансий, а медианная предлагаемая зарплата составила 78,9 тыс. руб. По оценке директора hh.ru Поволжье Альбины Султановой, такая динамика может быть связана с началом отопительного сезона.
Всего, по данным платформы, лидерами по количеству вакансий остаются представители массовых профессий. Продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 2,2 тыс. предложений, или порядка 9% от общего объема вакансий по специализациям, при медианной зарплате 52,6 тыс. руб.
Далее следуют менеджеры по продажам и работе с клиентами — 1,5 тыс. вакансий (6%, 95,3 тыс. руб.), водители и экспедиторы — 1,2 тыс. (4,9%, 169,7 тыс. руб.).
В число наиболее востребованных специалистов также вошли разнорабочие (1,1 тыс. вакансий, 124,7 тыс. руб.), кладовщики и приемщики товаров (1,1 тыс., 108,5 тыс. руб.), упаковщики и комплектовщики (0,9 тыс., 82,6 тыс. руб.), курьеры и почтальоны (0,9 тыс., 190 тыс. руб.), электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики (0,8 тыс., 175,4 тыс. руб.), повара, пекари и кондитеры (0,7 тыс., 61,6 тыс. руб.), а также врачи (0,6 тыс., 83,2 тыс. руб.).
Помимо операторов котельных, заметный рост спроса в регионе отмечен на электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков (+21%, до 0,8 тыс. вакансий, 175,4 тыс. руб.) и инженеров КИПиА (+13%, до 0,1 тыс. вакансий, 115 тыс. руб.). Как отмечает госпожа Султанова, рост числа вакансий для электромонтажников может быть связан с необходимостью поддерживать работу оборудования и инфраструктуры в зимний период, а для инженеров КИПиА — с потребностью предприятий в обеспечении бесперебойной работы производственного оборудования.
Активизировали работодатели и поиск офисных специалистов. На 26% вырос спрос на операторов ПК и баз данных (медианная зарплата — 42,1 тыс. руб.), на 9% — на руководителей филиалов (145 тыс. руб.), на 7% — на руководителей отделов продаж (160 тыс. руб.). По словам госпожи Султановой, активизация найма руководителей отделов продаж может отражать подготовку компаний к выполнению коммерческих планов и постановке задач на следующий год.