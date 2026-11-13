В Самарской области спрос на операторов котельных вырос на 29% с началом отопительного сезона

Помимо операторов котельных, заметный рост спроса в регионе отмечен на электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков (+21%, до 0,8 тыс. вакансий, 175,4 тыс. руб.) и инженеров КИПиА (+13%, до 0,1 тыс. вакансий, 115 тыс. руб.). Как отмечает госпожа Султанова, рост числа вакансий для электромонтажников может быть связан с необходимостью поддерживать работу оборудования и инфраструктуры в зимний период, а для инженеров КИПиА — с потребностью предприятий в обеспечении бесперебойной работы производственного оборудования.