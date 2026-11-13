Первый замглавы Эвенкии задержан по делу о махинациях с нефтепродуктами
Следствие оценило ущерб бюджету в 19 млн рублей
Илимпийский районный суд 13 ноября избрал меру пресечения первому заместителю главы Эвенкийского муниципального округа Игорю Огольцеву. В зале суда чиновник был заключен под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий, нанесшем ущерб государству в размере 19 млн руб., сообщила пресс-служба судов Красноярского края. Фигурантами дела также являются директор муниципального предприятия и предприниматель, занимающиеся нефтепродуктами.
Уголовное дело в отношении Игоря Огольцева возбуждено следственным отделом по Эвенкийскому району главного следственного управления (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По информации следствия, в 2025 году в филиале муниципального нефтяного предприятия, расположенном в селе Байкит, был установлен единый годовой тариф стоимости хранения нефтепродуктов. «С целью сокращения финансовых затрат и осознавая, что согласование подобных сделок относится к компетенции первого заместителя главы округа, директор транспортной организации склонил директора муниципального предприятия и первого заместителя главы к заключению договора о хранении нефти в филиале муниципального предприятия по полугодовому тарифу, не предусмотренному нормативно-правовыми актами Эвенкийского муниципального округа»,— рассказали в ГСУ.
В результате в январе 2025 года между муниципальным предприятием и транспортной компанией был заключен договор на сумму более 13 млн руб. по полугодовому тарифу. Данный контракт согласовал задержанный первый заместитель главы Эвенкии. По оценкам следствия, этими действиями был причинен материальный ущерб государству в виде недополученного дохода на сумму около 19 млн руб.
По решению суда Игорь Огольцов будет находиться под стражей до 9 января 2027 года. В отношении остальных фигурантов дела ведутся следственные действия.