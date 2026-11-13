Первый замглавы Эвенкии задержан по делу о махинациях с нефтепродуктами

По информации следствия, в 2025 году в филиале муниципального нефтяного предприятия, расположенном в селе Байкит, был установлен единый годовой тариф стоимости хранения нефтепродуктов. «С целью сокращения финансовых затрат и осознавая, что согласование подобных сделок относится к компетенции первого заместителя главы округа, директор транспортной организации склонил директора муниципального предприятия и первого заместителя главы к заключению договора о хранении нефти в филиале муниципального предприятия по полугодовому тарифу, не предусмотренному нормативно-правовыми актами Эвенкийского муниципального округа»,— рассказали в ГСУ.