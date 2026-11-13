Четырем торговым сетям запретили расширяться на Южном Урале из-за нарушений

Установлено, что торговая сеть «Пятерочка» превышает долю в Карабаше и Локомотивном, а также в Нагайбакском, Чебаркульском, Сосновском и Верхнеуральском муниципальных округах. «Монетка» не соблюдает требования в Локомотивном, «Красное&Белое» — в Чебаркуле, ООО «Торговая компания „Атлас“» — в Снежинске и Трехгорном. Из-за этого сетям запрещено покупать новые торговые площади или арендовать другие помещения, участвовать в торгах на их приобретение либо вводить в эксплуатацию новые торговые магазины. Ведомство направит письма в адрес муниципалитетов с просьбой информировать о любых фактах расширения данных участников рынка.