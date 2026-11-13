Председатель ЗСК провел экскурсию по кубанскому парламенту для кадетов президентского училища

Глава парламента познакомил учащихся с историей здания на улице Красной, 3. Оно было построено в 1896 году для окружного суда. В разные годы здесь размещались государственные учреждения, а с 1994 года здание занимает Законодательное собрание. Сейчас оно входит в число исторических и архитектурных достопримечательностей Краснодара.