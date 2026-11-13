Председатель ЗСК провел экскурсию по кубанскому парламенту для кадетов президентского училища
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел экскурсию по зданию регионального парламента для воспитанников Краснодарского президентского кадетского училища. Кадеты посетили ЗСК вместе с начальником учебного заведения Геннадием Барковским. Ранее господин Бурлачко пригласил их на экскурсию во время визита в училище.
Глава парламента познакомил учащихся с историей здания на улице Красной, 3. Оно было построено в 1896 году для окружного суда. В разные годы здесь размещались государственные учреждения, а с 1994 года здание занимает Законодательное собрание. Сейчас оно входит в число исторических и архитектурных достопримечательностей Краснодара.
Кадеты побывали в большом зале заседаний, где проходят парламентские сессии и принимаются краевые законы. Юрий Бурлачко рассказал им о структуре ЗСК, работе депутатов, представительстве Краснодарского края в Государственной думе и Совете Федерации, а также о деятельности Совета молодых депутатов.
Отдельно председатель парламента объяснил порядок проведения сессий, обсуждения законопроектов и голосования. Для знакомства с процедурой учащимся предложили самим проголосовать по нескольким вопросам в большом зале заседаний.
«Вы — будущая элита, фундамент офицерского корпуса и кадрового резерва государственной службы. Учитесь прилежно, постигайте науки, чтобы в будущем стать достойными гражданами страны, ее защитниками»,— обратился к кадетам Юрий Бурлачко. Он также заявил о готовности депутатов поддерживать открытый диалог с учащимися и оказывать им помощь.
Затем кадеты посетили музейную экспозицию, посвященную истории кубанского парламентаризма и открытую к 30-летию ЗСК. В ней представлены исторические документы, артефакты и фотографии, отражающие становление парламентских институтов в регионе. На память о визите господин Бурлачко передал Геннадию Барковскому сувенир для музея училища, а учащимся вручили подарки с символикой краевого парламента.