В Самарской области проходят всероссийские соревнования по фехтованию
В пятницу, 13 ноября, в Самаре на базе спорткомплекса «Локомотив» стартовали всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
Соревнования продлятся два дня. Участвуют в них 300 юниоров и юниорок до 24 лет. На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент областной федерации фехтования Михаил Иевлев, заслуженный тренер России Виктор Вдовин, призер Олимпийских игр Павел Сухов.